Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лично контролирует подготовку региона к Новому году. Он проверяет праздничное оформление, создание зимних городков и заливку катков во всех муниципалитетах.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лично контролирует подготовку региона к Новому году. Он проверяет праздничное оформление, создание зимних городков и заливку катков во всех муниципалитетах.В первый день зимы Михаил Дегтярев побывал на стадионе имени Ленина в Хабаровске. Там заливают каток площадью 6,7 тысячи квадратных метров – самый большой на Дальнем Востоке.Ледовое покрытие разделено на шесть зон: площадки для фигурного катания, керлинга, хоккею с мячом и шайбой. Отдельную зону выделят для новичков – они смогут безопасно научиться кататься на коньках.Несмотря на приближающийся праздник, о требованиях санитарной безопасности в регионе не забывают. В пунктах проката коньков и точках общепита уделят внимание соблюдению социальной дистанции и ношению масок, разместят санитайзеры.Дегтярев поручил главе местного Минспорта контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Врио губернатора также предложил обсудить с предпринимателями вопрос льгот на прокат коньков для многодетных семей.К Новому году готовятся во всех муниципалитетах Хабаровского края. Местные власти должны особенно постараться, чтобы создать праздничное настроение, подчеркнул Дегтярев."Мы ко всем главам муниципалитетов обращаемся, чтобы заливали больше катков. А к главам Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре отдельно обратимся – надо, чтобы ни одна хоккейная коробка не осталась не залитой в этом году, чтобы все управляющие компании настроились на то, что в каждом дворе должна быть ледовая площадка. Плюс горки, елки", – цитирует главу региона портал "Восток медиа".Особенно важно создать условия для отдыха сейчас, когда массовые мероприятие запрещены, добавил Дегтярев. По его словам, отдых на свежем воздухе – то немногое, что в это непростое время позволит создать праздничное настроение."Будем встречать Новый год по-семейному, у нас весь Хабаровский край – большая семья", – резюмировал Дегтярев.