По нацпроекту "Здравоохранение" до конца года в регионе должны заработать 37 новых фельдшерско- акушерских пунктов и одна амбулатория. Какова картина на текущий момент, проверят депутаты Законодательного собрания.

По нацпроекту "Здравоохранение" до конца года в регионе должны заработать 37 новых фельдшерско- акушерских пунктов и одна амбулатория. Какова картина на текущий момент, проверят депутаты Законодательного собрания.Роман Кавинов, зампредседателя Законодательного собрания:- Члены рабочей группы приняли решение поручить депутатам , представляющих одномандатные избирательные округа, выехать в те населенные пункты, где эти 37 ФАПов должны быть построены и осуществить контрольные мероприятия , построены ли они, есть ли там коммуникации, подключены ли они, есть ли лийцензия.каждого депутата будет чек-лист с конкретным перечнем вопросов. Вместе с местными чиновниками , представителями медицинского сообщества они оценят состояние фапов- проверки начались уже на этой неделе. Все сведения будут обобщены и обнародованы не позднее 25 декабря.