На дорогах Владимирской области появятся еще 20 стационарных комплексов фотовидеофиксации. Камеры устанавливают в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», с их

На дорогах Владимирской области появятся еще 20 стационарных комплексов фотовидеофиксации. Камеры устанавливают в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», с их помощью чиновники надеются снизить количество аварийно-опасных участков на дорогах. Средства фиксации нарушений ПДД устанавливаются на аварийно-опасных участках автомобильных дорог региона на основании анализа и рекомендаций, поступающих из УГИБДД УМВД России по Владимирской области.