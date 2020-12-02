Выбор редакции - компас в море новостей!
Выбор редакции - компас в море новостей!
ПРЕДЪЯВИТЕ ВАШИ МАСКИ Во Владимире проверили соблюдение «масочного режима» в общественном транспорте
ДЕПУТАТСКИЙ КОНСИЛИУМ Депутаты Владимирской области проверят готовность ФАПов к работе
КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ ГОРОД Владимирцы направили почти 9000 обращений по работе городской инфраструктуры
… И ГОРОД-МУЗЕЙ Жители и гости Суздаля могут поделиться идеями по благоустройству города
ШОК Молодую мать из Владимира будут судить за причинение вреда 7-месячному ребенку