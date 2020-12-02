Александр Лукашенко любит заявлять о перехвате разговоров политиков из европейских стран. Эксперт объяснил, что за этим стоит.

Александр Лукашенко любит заявлять о перехвате разговоров политиков из европейских стран. Эксперт объяснил, что за этим стоит.Александр Лукашенко активно использует критику западных политиков в своей адрес для того, чтобы сплотить своей электорат против "общего врага". Батька пытается навязать гражданам точку зрения о том, что Европа во многом несет зло и деструктив.В качестве доказательств своих слов Лукашенко неоднократно заявлял, что у него якобы есть оригиналы компрометирующих разговоров. Под удар попадали политики из Польши, Чехии, а Украины и Германии.Член политсовета ОГП Лев Марголин объяснил, почему Лукашенко так полюбился именно этот прием. По словам политолога, удивляться патологическому вранью президент Белоруссии не стоит, поскольку он уже давно дискредитировал себя.Новость дополняется.