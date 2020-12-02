В отечественный закон об иностранных агентах нужно внести поправки, но важно не допустить перегибов, как это происходит в странах Запада. Такое мнение высказали эксперты в ходе круглого стола. Мероприятие организовала ассоциация Независимый общественный мониторинг (НОМ).

В отечественный закон об иностранных агентах нужно внести поправки, но важно не допустить перегибов, как это происходит в странах Запада. Такое мнение высказали эксперты в ходе круглого стола. Мероприятие организовала ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ).Глава ассоциации, член член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод обратил внимание на американский реестр иностранных агентов. Там есть организации, далекие от политики, отметил он.Включение российских СМИ в список иноагентов в США – история не новая, сказал эксперт. Он напомнил, что представительства крупных советских зданий регистрировались в Соединенных Штатах как иноагенты.Местные власти в США толкуют законодательство об иностранных агентах в угоду текущей ситуации, отметила член Общественной палаты Мария Бутина. Из-за этого не связанные с политикой НКО и общественные движения подвергаются штрафам и уголовному преследованию, добавила она.Зарегистрированные в США в качестве иноагентов должны отчитываться о каждом действии, в том числе в соцсетях, рассказала Бутина. В Соединенных Штатах иностранным агентом считают даже Всемирный фонд дикой природы, отметила общественник.По ее мнению, российский закон об иностранных агентах очень мягкий по сравнению с американским. Важно привести правовую базу в порядок, но не доходить до преследования людей, убеждена Бутина."Думаю, что наши законодатели в состоянии найти баланс, который служит интернациональным интересам нашего государства, но при этом не превращается в охоту на ведьм, которую мы сейчас видим в Соединенных Штатах", – резюмировала она.Чтобы найти компромисс, нужно четко определить термины и формулировки закона – прежде всего о политической деятельности, считает профессор ВШЭ Иосиф Дискин. "Согласно текущему законодательству, критика политической системы рассматривается как политическая деятельность. Таким образом, мероприятие с участием иностранных экспертов приведет к включению в реестр иноагентов", – пояснил эксперт. Он призвал создать рабочую группу для грамотного решения проблемы.Применение закона об иноагентах должно быть точечным, беспристрастным и не превращаться в паранойю и шпиономанию, подчеркнул Александр Брод. От этого не должны страдать НКО, которые занимаются благотворительностью, культурой, наукой и здравоохранением, заключил эксперт.Ранее группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект о возможности признания иноагентами физических лиц. В эту категорию попадут те, кто занимается политической деятельностью или сбором военных сведений и получает средства из-за рубежа.