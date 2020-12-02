В Суздальском районе отпраздновали пуск газа. "Газпром Газораспределение Владимир" подключил к голубому топливу 12 населённых пунктов.

В Суздальском районе отпраздновали пуск газа. "Газпром Газораспределение Владимир" подключил к голубому топливу 12 населённых пунктов.Этот символический огонь ознаменовал приход голубого топлива в село Давыдовское. С момента включения села в программу газификации области прошло без малого два года. Сказался сложный ландшафт. Но специалисты "Газпром. Газораспределение Владимир" нашли инженерное решение - сделали так называемый переход под местным водохранилищем.Владимир Рыбаков, житель с. Давыдовское:- Огромное спасибо администрации и хочу отметить работу Горгаза - там действительно хороший коллектив, там много добрых и отзывчивых людей, которые как родные люди помогали нам.Межпоселковый газопровод теперь сможет обеспечить топливом почти шестьсот домов в близлежащих деревнях. По словам генерального директора "Газпром. Газораспределение Владимир" Алексея Конышева, это былплодотворный год. И на сегодня общая газификация области превышает 78%.Алексей Конышев, генеральный директор АО "Газпром газораспределение Владимир":- Мы вводим три межпоселковых газопровода построенных за счёт средств Газпрома, один уже ввели в Вязниковском районе, газифицированно 8 населённых пунктов. Один ввели вот сегодня - это Кольчугинский район Ильинское сельское поселение. Протяжённость 23 километра - газифицируется 12 населённых пунктов. И буквально в ближайшее время будет введён большой газопровод порядка 60 километров в Гусь-Хрустальном районе. Там будет газифицировано 11 населённых пунктов.Но голубое топливо - это не только комфорт для жителей, но и возможность развивать села и деревни.Владимир Харитонов, глава Кольчугинского района:- Здесь развивается сельское хозяйство на территории Ильинского сельского поселения. Приходят ивесторы, сами понимаете, если газификации нет, то многие проекты были заморожены.Особенно долгожданным голубое топливо стало для многодетной семьи Филимоненко.- Хотим поблагодарить вас всех за газ, за работу, что тепло теперь, мы, как многодетная семья - это большой вклад. За помощь, за субсидию.К этомусобытию в семье готовились основательно, признаётся Людмила Филимоненко. Даже ночь не спали, ждали дорогих гостей. Ведь теперь вместо изнурительной заготовки дров, постоянного подтапливания помещений и траты электроэнергии - достаточно один раз зажечь колонку, выставить нужную температуру. И навсегда забыть про морозную зиму.Людмила Филимоненко, жительница с. Давыдовское:- Раньше мы электричеством подтапливали, мы 10 тысяч отдавали за свет. А сейчас будет экономия. и будем больше тратить на деток. // Что просто вот комфортно, тепло и ещё не верится этому.Сейчас в рамках программы газификации регионов РФ ПАО "Газпром" намечены не менее масштабные планы на следующий год. Уже проведены торги на выполнение работ по строительству сразу шести межпоселковых газопроводов.Дмитрий Горкин, Андрей Синягин, Вести-Владимир.