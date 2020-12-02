Юным пешеходам напоминают о культуре поведения на дорогах.

Сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями народной дружины «Дорожный надзор» и школьниками проводят мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения.В ходе встречи с воспитанниками детского центра «Исток» полицейские напомнили ребятам о культуре безопасного поведения на дорогах, значении основных дорожных знаков, различиях и видах светофорных объектов, «дорожных ловушках». Правоохранители объяснили, почему основное правило, которое должны помнить все пешеходы, звучит: «Сначала убедись, а потом переходи».После познавательной беседы ребята вместе с сотрудниками ОГИБДД отправились к ближайшему пешеходному переходу, где провели акцию «Пешеход! Внимание, переход!». К участникам присоединились дружинники.Всем юным пешеходам участники акции вручали световозвращающие элементы и напоминали о важности соблюдения требований ПДД.Мероприятие, направленное на формирование навыков безопасного поведения на дороге, состоялось и в Киржачском районе. «День дорожной безопасности» инспекторы ОГИБДД провели для ребят младших классов двух местных школ.Специально для ребят полицейские подготовили занимательную игру, в ходе которой мальчишки и девчонки разгадывали загадки и ребусы, отвечали на вопросы, собирали тематические пазлы. Ребята вспомнили правила безопасности, которые необходимо соблюдать при пересечении проезжей части, повторили правила поведения в автомобиле и общественном транспорте, а затем выполнили практическое задание, попробовав свои силы в фигурном вождении самоката.В завершение встреч полицейские вручили школьникам подарки – световозвращающие брелоки.