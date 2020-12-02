Ежегодно предприятие будет выпускать 75 тысяч тонн продукции.

Ранее «33Live.Ru» , что 1 декабря в Гусь-Хрустальном районе состоится запуск нового производста компании «Добрятинское карьероуправление». Инвестпроект реализован при поддержке Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, Гарантийного фонда Владимирской области и МСП Банка.Его общая стоимость составила почти 400 млн рублей. Ежегодно предприятие будет выпускать 75 тысяч тонн извести.«Первосортная известь – ценное сырьё для стекольной и строительной отраслей. Наращивание объёмов её переработки имеет большое значение в плане импортозамещения», – отметил глава региона Владимир Сипягин.В пресс-службе администрации Владимирской области отмечают, что компания сотрудничает крупнейшими отечественными стекольными и асфальтобетонными заводами, предприятиями по производству кровельных материалов, сухих строительных смесей, железобетонных изделий, а также комбикормов для животных.«За 10 лет это уже четвёртый реализованный инвестиционный проект. Сегодня в стране нет ни одного стекольного завода, который бы не пользовался минеральным порошком нашего производства», – подчеркнул генеральный директор предприятия Игорь Баранков.В декабре должны завершиться пуско-наладочные работы и настройка программного обеспечения. В 2022 году инвестор планирует продолжить расширение производства. Напомним, что на объекте создадут 40 рабочих мест.