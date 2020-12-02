В этом году команда Владимирской области заняла 3 призовых места.

В Центре развития движения «Абилимпикс» на базе Владимирского экономико-технологического колледжа состоялось торжественное награждение участников VI Национального чемпионата «Абилимпикс». В этом году команда Владимирской области заняла 3 призовых места. Это наилучший результат выступлений региона на Национальных чемпионатах «Абилимпикс» с 2016 года.Учащийся Вязниковского технико-экономического колледжа Игорь Шуваёв завоевал золотую медаль в компетенции «Сетевое и системное администрирование» в категории «Студенты». Также в категории «Студенты», но в компетенции «Экономика и бухгалтерский учёт» 3 место занял учащийся Гусевского стекольного колледжа Никита Горбунов. Студент Владимирского государственного университета Алексей Ерохин по решению Национального центра «Абилимпикс» стал призёром в компетенции «Инженерный дизайн (CAD) САПР» в категории «Специалисты».Всем участникам команды Владимирской области вручены дипломы, призы и подарки от областной администрации и социального партнёра – ЗАО «Ферреро Руссия».(Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области)