Подведены итоги конкурса инноваций «Библиотека. Общество. XXI век».
Во Владимирской областной научной библиотеке наградили победителей и призёров конкурса инноваций «Библиотека. Общество. XXI век». Выбирать пришлось из 26 работ, которые прислали из 15 городов и районов области.
«Участники конкурса представляли концепцию модернизации своего учреждения, изучали потребности жителей, работали над обновлением пространства, фондов, внедрением новых технологий и услуг», - рассказывают в пресс-службе Белого дома.
Творческой частью конкурса стала видеовизитка, в которой можно было продемонстрировать проекты, услуги, интервью с читателями, помечтать о будущем.
В результате победителями стали:
В номинации «Центральные библиотеки»:
– лауреат I степени – ЦГБ им. С.К. Никитина Централизованной библиотечной системы Коврова;
– лауреат II степени – ЦГБ города Владимира;
– лауреат III степени – Центральная библиотека им. Н.В. Гоголя Централизованной библиотечной системы Александрова.
В номинации «Городские библиотеки-филиалы и детские библиотеки-филиалы»:
– лауреат I степени – библиотека-филиал №1 Централизованной библиотечной системы Мурома;
– лауреат II степени – районная библиотека для детей и юношества – филиал Ковровской центральной районной библиотеки;
– лауреат III степени – детская библиотека Юрьев-Польской Централизованной библиотечной системы.
В номинации «Сельские библиотеки-филиалы»:
– лауреат I степени – Малышевская сельская библиотека – филиал Централизованной библиотечной системы Селивановского района;
– лауреат II степени – Аксёновская библиотека – филиал Межпоселенческой центральной библиотеки Гусь-Хрустального района;
– лауреат III степени – Дмитриевогорский сельский филиал Централизованной библиотечной системы Меленковского района.
Ценными призами для победителей стали компьютеры и оргтехника.