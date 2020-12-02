Подведены итоги конкурса инноваций «Библиотека. Общество. XXI век».

Во Владимирской областной научной библиотеке наградили победителей и призёров конкурса инноваций «Библиотека. Общество. XXI век». Выбирать пришлось из 26 работ, которые прислали из 15 городов и районов области.«Участники конкурса представляли концепцию модернизации своего учреждения, изучали потребности жителей, работали над обновлением пространства, фондов, внедрением новых технологий и услуг», - рассказывают в пресс-службе Белого дома.Творческой частью конкурса стала видеовизитка, в которой можно было продемонстрировать проекты, услуги, интервью с читателями, помечтать о будущем.В результате победителями стали:В номинации «Центральные библиотеки»:– лауреат I степени – ЦГБ им. С.К. Никитина Централизованной библиотечной системы Коврова;– лауреат II степени – ЦГБ города Владимира;– лауреат III степени – Центральная библиотека им. Н.В. Гоголя Централизованной библиотечной системы Александрова.В номинации «Городские библиотеки-филиалы и детские библиотеки-филиалы»:– лауреат I степени – библиотека-филиал №1 Централизованной библиотечной системы Мурома;– лауреат II степени – районная библиотека для детей и юношества – филиал Ковровской центральной районной библиотеки;– лауреат III степени – детская библиотека Юрьев-Польской Централизованной библиотечной системы.В номинации «Сельские библиотеки-филиалы»:– лауреат I степени – Малышевская сельская библиотека – филиал Централизованной библиотечной системы Селивановского района;– лауреат II степени – Аксёновская библиотека – филиал Межпоселенческой центральной библиотеки Гусь-Хрустального района;– лауреат III степени – Дмитриевогорский сельский филиал Централизованной библиотечной системы Меленковского района.Ценными призами для победителей стали компьютеры и оргтехника.