Александра Лукашенко призвали выполнить договоренности с Владимиром Путиным о конституционной реформе. В противном случае Белоруссию ждут новые санкции, предупредил политолог Дмитрий Болкунец.

Александра Лукашенко призвали выполнить договоренности с Владимиром Путиным о конституционной реформе. В противном случае Белоруссию ждут новые санкции, предупредил политолог Дмитрий Болкунец.В конце ноября Минск посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он намекнул Александру Лукашенко на необходимость выполнять договоренности о политической реформе.В случае отказа Евросоюз введет против белорусского лидера новые санкции, считает Болкунец. Брюссель планирует принять очередной пакет экономических мер 7 декабря. По данным политолога, под санкции могут попасть 400 белорусских предприятий и 30 бизнесменов.Кремль поддержал Лукашенко в разгар политического кризиса, и новые санкции против Белоруссии могут нанести ущерб интересам России, полагает эксперт. Он призвал Москвы сделать все возможное, чтобы убедить Минск запустить конституционную реформу.Болкунец уверен: без российской поддержки Лукашенко уже бы не был президентом. Кремль дает ему последний шанс, чтобы уйти мирно, сказал эксперт в комментарии порталу "Украина.ру".�������� ��В Минске состоялась встреча С.В.Лаврова с Президентом Республики А.Г.Лукашенко— МИД России ���� (@MID_RF)Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Сочи 14 сентября. Президент Белоруссии анонсировал создание рабочей группы для разработки реформы. Российский лидер поддержал инициативу.Ранее белорусские СМИ и телеграм-каналы сообщали, что конституционная реформа может начаться в конце января. Запланирован созыв Всебелорусского народного собрания. На нем обсудят изменения социально-экономической и политической системы.Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Александра Лукашенко. Под удар попали и чиновники из окружения главы государства.