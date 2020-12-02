Дело направлено в Октябрьский районный суд.

Во Владимире 23-летняя мама оставила своего малыша без присмотра, в результате чего он упал с дивана, получив серьезную травму головы. Дело направлено в Октябрьский районный суд.По информации прокуратуры,, что в октябре 2019 года мать семимесячного ребенка, находясь по месту жительства, оставила без присмотра своего сына в комнате, в результате чего он упал с дивана и ударился головой о деревянный пол. Ребенок получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга легкой степени и перелома правой теменной кости, которые причинили тяжкий вред здоровью малолетнего. Вину свою обвиняемая признала в полном объеме, в содеянном раскаялась.