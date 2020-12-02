Средства распределил Владимир Сипягин.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин распределил дотации местным бюджетам на благоустройство населённых пунктов. В рамках этой программы 50% на ремонт объекта инфраструктуры жертвуют жители населённого пункта, а половину добавляет государство.«22 муниципалитета получат из областного бюджета 7 131 819 рублей», - подчеркнули в пресс-службе Белого дома.Деньги получат:– Александровский район – 100 000 рублей. Их направят на ремонт дороги в деревне Ивано-Соболево;– Андреевское сельское поселение – 223 000 рублей. Средства потратят на уличное освещение в деревнях Бельтеевка, Межаково, Новинки, Соколово, Холопово, сёлах Андреевское и Годуново и посёлках Майский и Маяк, на изготовление указателей населённых пунктов в деревне Малое Маринкино, мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревнях Вязьмино, Зубарево, Еловки и Холопово;– Сарыевское сельское поселение – 70 325 рублей. На эту сумму установят детскую площадку;– Куприяновское сельское поселени – 1 419 400 рублей. Цель - мощение земельного участка для прохода и проезда в целях благоустройства посёлка Груздевский и деревень Ветельницы, Кондюрино, Морозовка, Слукино, Софряки и Шуклино, создание контейнерной площадки в деревне Кондюрино, благоустройство зелёных насаждений, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, приобретение детской спортивной площадки и установка адресных указателей в деревне Слукино;– Фоминское сельское поселение – 402 500 рублей на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревне Быкасово;– посёлок Уршельский – 75 460 рублей на уличное освещение;– Купреевское сельское поселение – 50 000 рублей на приобретение детской игровой площадки в селе Тащилово;– Брызгаловское сельское поселение – 50 000 рублей на установку контейнерной площадки в селе Эдемское;– Ковровский район – 1 920 000 рублей на организацию газоснабжения жилых домов в деревне Пустынка;– Кольчугинский район – 1 485 000 рублей на организацию газоснабжения в деревнях Барыкино и Копылки;– Бавленское сельское поселение – 17 000 рублей на благоустройство колодца в деревне Глядки;– Есиплевское сельское поселение – 133 105 рублей на уличное освещение и благоустройство кладбища в селе Новобусино и благоустройство зелёных насаждений в селе Есиплево;– Раздольевское сельское поселение – 235 500 рублей на благоустройство кладбища сёл Дубки, Ельцино и Снегирево, благоустройство зелёных насаждений в деревне Паддубки и селе Беречино, очистку водоёма в посёлке Раздолье, мощение части земельного участка, предназначенного для прохода и проезда по нему, в целях благоустройства деревни Новофетинино;– Бутылицкое сельское поселение – 18 000 рублей на благоустройство зелёных насаждений в селе Бутылицы и деревне Максимово;– Ляховское сельское поселение – 43 725 рублей на благоустройство зелёных насаждений в сёлах Казнево и Ляхи, посёлке Пановский и деревне Черниченка, благоустройство кладбища в селе Левенда, благоустройство хоккейной коробки в селе Ляхи;– Ковардицкое сельское поселение – 24 000 рублей на благоустройство зелёных насаждений в деревнях Коржавино и Старые Котлицы, сёлах Ковардицы и Панфилово;– Селивановский район – 69 500 рублей на прокладку водопроводной линии в деревне Шульгино;– Малышевское сельское поселение – 90 000 рублей на очистку пруда в деревне Ивановская, благоустройство пешеходного мостика в деревне Ярцево;– Лакинск – 128 454 рублей на ремонт автомобильной дороги;– Рождественское сельское поселение – 19 100 рублей на уличное освещение в сёлах Спасское и Фетинино, благоустройство спортивной площадки в селе Ельтесуново;– Суздальский район – 541 700 рублей на газоснабжение в деревне Новосёлка;– Симское сельское поселение – 15 000 рублей на установку детской площадки в селе Сима.