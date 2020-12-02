Генеральный директор салона красоты на момент проверки не имел высшего медицинского образования.

Во время проверки соблюдения законодательства о лицензировании было установлено, что ООО «Академия-красоты» осуществляет деятельность в сфере косметологии, однако генеральный директор общества на момент проверки не имел высшего медицинского образования, предусмотренного требованиями действующего законодательства.Кроме того, у руководителя не было сертификат по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье», а срок действия сертификата по специальности «Организация здравоохранения и общественное здравоохранения» истек.Руководителю ООО «Академия красоты» внесено представление, по результатам рассмотрения которого на должность директора общества назначено лицо, имеющее высшее медицинское образование и соответствующий сертификат специалиста, заместителем генерального директора общества продлено действие необходимого для работы сертификата. К дисциплинарной ответственности привлечено 1 виновное лицо.Кроме того, в отношении юридического лица городским прокурором возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения общество привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.(Фото:Pixabay)