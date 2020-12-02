Администрация Владимирской области попросит деньги у Минздрава.

В последний день осени на внеочередном заседании Законодательного собрания региона был поднят вопрос о . Напомним, что здание находится в аварийном состоянии, а пациентов возят лечиться в соседние районы.Народные избранники обратились к главе региона Владимиру Сипягину с просьбой решить вопрос о выделении средств. И вот, вчера на своей странице «Вконтакте» губернатор ответил парламентариям.Он, капитальный ремонт, оказывается уже был в планах на ближайшие годы. Стоимость работ оценивается в 44 млн рублей.«В условиях эпидемии Департамент здравоохранения вынужден был сосредоточиться на учреждениях, которые можно максимально быстро подготовить для лечения пациентов с коронавирусом», - пояснил Владимир Владимирович.В ноябре главврач медучреждения уже обращалась в депздрав с просьбой ускорить процесс. Здравоохранению был поручен поиск средств. Объект включили в программу «Модернизация инфекционной службы». На этой неделе предложения отправят в Минздрав.«Уверен, если на федеральном уровне есть такая возможность, средства в 2021 году выделят», - подчеркнул Владимир Сипягин.Ответ от министерства ожидают получить в середине декабря.