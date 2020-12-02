В территориальный отдел полиции обратилась администратор сауны, расположенной на улице 5-й Магистральной. Она рассказала, что в заведение ворвались неизвестные в масках...

«Сотрудниками патрульно-постовой службы отдела МВД России по Хорошёвскому району города Москвы совместно с инспекторами ДПС Северного административного округа столицы задержаны подозреваемые в разбое.В территориальный отдел полиции обратилась администратор сауны, расположенной на улице 5-й Магистральной. Она рассказала, что в заведение ворвались неизвестные в масках. Они напали на нее и клиентов с целью ограбления.Полицейские незамедлительно прибыли по указанному адресу и задержали на месте происшествия четверых подозреваемых. Ими оказались жители различных регионов России.Выяснилось, что злоумышленники угрожали посетителям сауны электрошокером, а также предметами, похожими на нож и пистолет. Затем открыто похитили у них более 100 тысяч рублей, ювелирные украшения, мобильные телефоны и прочие личные вещи. Сразу после задержания фигурантов владельцам вернули всё похищенное у них имущество.Следственным управлением УВД по Северному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ.В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк