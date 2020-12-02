В России некоторые пенсионеры получит дополнительные выплаты к Новому году. Речь идет о тех, кто работал 30 лет и больше. надбавка будет единовременной и не будет достигать больше семи тысяч рублей.

В России некоторые пенсионеры получит дополнительные выплаты к Новому году. Речь идет о тех, кто работал 30 лет и больше. надбавка будет единовременной и не будет достигать больше семи тысяч рублей.Также на дополнительные выплаты могут рассчитывать те пенсионеры, которые живут на селе, получат надбавку в размере 25% от основной пенсии. Минимум выплаты к Новому году достигнут 1420 рублей, пишет .Те пенсионеры, на иждивении которых находятся три человека, могут рассчитывать на выплату в размере трети от фиксированной части пенсии.Также на дополнительную выплату к Новому году могут рассчитывать те пенсионеры, у которых оформлено опекунство над студентами российских вузов. Речь идет только о тех студентах, которые учатся на дневном отделении. Размер выплаты будет отличаться в зависимости от региона России. В среднем по стране она составит около двух тысяч рублей.Также некоторые пенсионеры получат на соцкарту специальную выплату к Новому году. Это коснется тех, чья пенсия ниже прожиточного минимума. Деньги можно будет потратить только на продукты в отдельных магазинах.Те пенсионеры, которые работают и собираются увольняться до конца года, в декабре начнут получать повышенные выплаты. При увольнении им будет произведена индексация за пропущенные годы. При этом никаких документов оформлять не требуется. Пересчет произойдет автоматически.Ранее "Дни.ру" писали о том, в декабре этого года.