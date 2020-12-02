Планетарный миксер Hyundai HYM-S6551 поможет ускорить и облегчить приготовление самых изысканных блюд. Высокая мощность 1300 Вт позволяет в считанные минуты справиться с любой кулинарной задачей.

Планетарный миксер поможет ускорить и облегчить приготовление самых изысканных блюд. Высокая мощность 1300 Вт позволяет в считанные минуты справиться с любой кулинарной задачей.В комплекте: лопатка для перемешивания, венчик для взбивания, крюк для теста и защитная крышка для чаши. 8 скоростных режимов работы миксера идеально подходят для приготовления и жидких смесей, различных кремов, и плотного, густого теста.Благодаря вместительной чаше на 4,5 литра и оптимальному положению насадок, миксер с легкостью справляется как с обработкой большого объема продуктов, так и с небольшим количеством ингредиентов.Дополнительные аксессуары – силиконовая лопатка и разделитель белка и желтка упрощают работу с прибором и делают процесс готовки еще приятнее.