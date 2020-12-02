Мужчина рассказал, что при сходе с эскалатора неизвестный гражданин в ходе конфликта из-за малозначительного повода нанес ему удар острым предметом в область тела, после чего скрылся...

«Сотрудниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержан 63-летний москвич, подозреваемый в причинении вреда здоровью пассажиру метро», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Инцидент произошел ранним утром на станции метро «Текстильщики» Таганско – Краснопресненской линии Московского метрополитена. К полицейским, осуществлявшим патрулирование, обратился 29-летний житель региона России. Мужчина рассказал, что при сходе с эскалатора неизвестный гражданин в ходе конфликта из-за малозначительного повода нанес ему удар острым предметом в область тела, после чего скрылся.Полицейские, оценив ситуацию, незамедлительно оказали пассажиру первую доврачебную помощь, сделав перевязку для остановки кровотечения, а также вызвали наряд скорой медицинской помощи. Пострадавший был госпитализирован в одно из медицинских учреждений столицы. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.Спустя несколько часов в результате проведения оперативно – розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его на территории Юго-Восточного округа города Москвы. Им оказался 63-летний житель столицы. Объяснить причину своего поступка задержанный не смог.По данному факту отделом дознания УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18