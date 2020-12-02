За «активное участи в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад в реализацию приоритетных социальных проектов».

Руководитель Владимирского филиала РАНХиГС Вячеслав Картухин, зампредседателя Заксобрания области Вячеслав Картухин получит благодарность Президента РФ за «активное участи в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад в реализацию приоритетных социальных проектов».На протяжении шести лет депутат возглавляет оргкомитет конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области».В 2015 году Вячеслав Юрьевич уже получал благодарность от Владимира Путина за заслуги в сфере образования, науки и подготовки квалифицированных кадров.