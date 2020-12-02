Участникам выездного совещания стали представители Научно-методического совета по культурному наследию при Министерстве культуры. Время сегодня работает против всемирно известного памятника.

Участникам выездного совещания стали представители Научно-методического совета по культурному наследию при Министерстве культуры. Время сегодня работает против всемирно известного памятника.Спасти и сохранить. Судьбу Золотых ворот обсуждают ведущие специалисты страны. Большое совещание прошло по инициативе музея-заповедника. Как замечает гендиректор Светлана Мельникова, "отдаём себе отчёт, какого уровня памятник храним". Проект уже разрабатывает владимирская "Тектоника", но музейщики решили: контроль важен и на стадии проектирования.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:Проектно-реставрационная документация обошлась музею-заповеднику больше 7 миллионов рублей. В период пандемии, когда у нас значительно сократились доходы, это было тоже, в общем-то решение. На собственные средства, заработанные музеем, заказать документацию. Окончание работ по контракту. Это конец июня следующего года.Золотые ворота 1164-ого года постройки, возведенные при князе Андрее Боголюбском, входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они- символ Владимира, свидетель величия Северо-Восточной Руси. Нынешнее состояние уникального памятника плачевное. Белый камень разрушается, видны трещины и пустоты. На поздних пристройках обнажилась кирпичная кладка.Наряду с не сохранившимися Волжскими, Ириниными, Медными и Серебряными Золотые ворота составляли единый комплекс оборонительных укреплений древнего Владимира. Мощное сооружение из белого камня устояло и зимой 1238-ого во время штурма Владимира войсками хана Батыя. Ордынцы сумели прорваться в город, только проломив деревянные укрепления.Ольга Гаева - архитектор- реставратор высшей категории. Входит в научно-методический совет по культурному наследию при Министерстве культуры. По словам Ольги Васильевны, реставрация Золотых ворот должна быть комплексной. Изучают и "самочувствие" поздних пристроек, выполняющих роль контрфорсов. Они, по выражению специалистов, "живут своей жизнью". Уходят в стороны. Памятник - в "неблагоприятном окружении". Самом центре оживлённого движения транспорта.Ольга Гаева, член Научно-методического совета по культурному наследию при Министерстве культуры России:Мало того, что оно очень активное. Оно в непосредственной близости от объекта. Смотрите, у вас в некоторых местах, в некоторых точках, есть расстояние меньше метра. Такое вообще немыслимо! Уму непостижимо, как могла сложиться такая ситуация. Это очень плохо. Я не говорю о том, что происходит зимой, когда реагентами посыпают эти стены.Решить нужно целый пласт проблем. От вопросов пожарной безопасности до коммунальных. В Золотых воротах постоянно действующая экспозиция и до сихпор нет подвода воды. Музейщики ждут и рекомендаций по содержанию объекта. Особенно - нижней части памятника.Важный момент- так называемая "туристская нагрузка". Увеличивать поток или, напротив, сокращать?Зимой проект должен пройти федеральное согласование. Очевидно,нужно спешить. О бережном отношении к истории музейщики напоминают и самим владимирцам. Эта надпись на белом камне в арке Золотых ворот, что называется, "из свежего".Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".