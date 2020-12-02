Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса. Первыми препарат получат врачи и учителя.

Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса. Первыми препарат получат врачи и учителя.Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется на следующей неделе. Об этом Владимир Путин заявил в ходе видеоконференции, посвященной открытию медицинских центров Минобороны.Для вакцинации будет использоваться препарат "Спутник V". Сейчас в России произведено около двух миллионов доз. Это дает возможность начать масштабную вакцинацию, заявил глава государства.Первыми препарат получат группы риска – врачи и учителя. Президент поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой организовать массовую вакцинацию к концу следующей недели.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал, что вакцина станет доступна для россиян до конца года. Все желающие должны получить препарат как можно быстрее, сказал он.Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. В зависимости от региона процесс пройдет в несколько этапов, сказал пресс-секретарь Кремля.В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала "Спутник V". Она разработана в центре эпидемиологии имени Гамалеи. Исследования с участием десятков тысяч добровольцев показали, что эффективность препарата составляет 92%.Вторая вакцина создана в новосибирском центре "Вектор". Она называется "ЭпиВакКорона". Вскоре планируется зарегистрировать третий препарат, разработанный в центре Чумакова Российской академии наук.