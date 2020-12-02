На мероприятии в онлайн-формате выступит министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко проведет в ООН презентацию вакцины "Спутник V". Как сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский, мероприятие пройдет в виртуальном формате."В среду в 09:30 утра (17:30 мск) состоится мероприятие на полях 31-й спецсессии ГА ООН "Спутник V: вакцина от COVID-19" при участии министра здравоохранения России Михаила Мурашко, РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи", - сказал он.В сентябре президент России Владимир Путин в своем выступлении на Генассамблее предложил предоставить российскую вакцину для добровольной вакцинации сотрудников ООН.В России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: одна разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, другая - Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.