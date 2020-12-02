Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) сделала важное заявление в преддверие Нового года 2021. Наших соотечественников предупредили, что они могут столкнуться с дефицитом импортных игрушек.

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) сделала важное заявление в преддверие Нового года 2021. Наших соотечественников предупредили, что они могут столкнуться с дефицитом импортных игрушек.Дело в том, что из-за пандемии коронавируса импортеры повсему миру столкнулись с серьезными логистическими проблемами и ограничениями.Как пояснила президент АИДТ Антонина Цицулина, дефицит елочных украшений может возникнутьиз-за того, что импортеры не успели ввести в Россию необходимый объем товара.На ситуацию повлияли и простой заводови ограничения на сообщения между странами. В итоге продавцы не смогли начатьподготовку вовремя, крупные партии ввозят только сейчас.В свою очередь директор Институтастратегического анализа Игорь Николаев отметил, что если перебои с поставками игрушек всеже возникнут, ситуацию компенсирует низкий спрос на них из-за коронавирусныхограничений.В пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщили, чтосейчас нет проблем, связанных с ввозом и декларированием детскихтоваров. Кроме того, ведомство намерено развиватьвзаимодействие сторон исключительно в электронном виде, модернизируя своисервисы. Это ускорит таможенные операции.Ранее стало известно, что из-за коронавируса россияне стали реже покупать искусственные елки к . Продажи таких елок упали на 35%, но средний чек вырос на 14% – до 1649 рублей.