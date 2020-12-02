Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) сделала важное заявление в преддверие Нового года 2021. Наших соотечественников предупредили, что они могут столкнуться с дефицитом импортных игрушек.
Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) сделала важное заявление в преддверие Нового года 2021. Наших соотечественников предупредили, что они могут столкнуться с дефицитом импортных игрушек.
Дело в том, что из-за пандемии коронавируса импортеры по
всему миру столкнулись с серьезными логистическими проблемами и ограничениями.
Как пояснила президент АИДТ Антонина Цицулина, дефицит елочных украшений может возникнуть
из-за того, что импортеры не успели ввести в Россию необходимый объем товара.
На ситуацию повлияли и простой заводов
и ограничения на сообщения между странами. В итоге продавцы не смогли начать
подготовку вовремя, крупные партии ввозят только сейчас.
В свою очередь директор Института
стратегического анализа Игорь Николаев отметил, что если перебои с поставками игрушек все
же возникнут, ситуацию компенсирует низкий спрос на них из-за коронавирусных
ограничений.
В пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщили, что
сейчас нет проблем, связанных с ввозом и декларированием детских
товаров. Кроме того, ведомство намерено развивать
взаимодействие сторон исключительно в электронном виде, модернизируя свои
сервисы. Это ускорит таможенные операции.
Ранее стало известно, что из-за коронавируса россияне стали реже покупать искусственные елки к . Продажи таких елок упали на 35%, но средний чек вырос на 14% – до 1649 рублей.