Политолог Сергей Марков опознал в материале Медузы о ЧВК Вагнер фейк и антироссийскую пропаганду. Об этом он заявил изданию Откровенно.ру.

Политолог Сергей Марков опознал в материале "Медузы" о ЧВК "Вагнер" фейк и антироссийскую пропаганду. Об этом он заявил изданию .К сожалению, в мировой практике нет механизмов контроля над вбросами в СМИ, констатировал политолог. По мнению Маркова, при отсутствии контролирующих механизмов невозможно отследить и проверить все материалы на правдивость. Но при этом он призвал удалять из Сети информационный мусор и заказные публикации.Политолог считает, что с таким явлением нужно бороться политическими методами, поскольку за ангажированными изданиями всегда стоит ложь.Марков также напомнил о том, что не стоит бояться отказаться от спора с либеральными СМИ. Он предложил помечать фейковые материалы штампом "презумпция фейкньюс".Ранее "Дни.ру" сообщали о самых абсурдных о ЧВК "Вагнер".