Рейтинг составлен по данным бронирования путевок для санаторного отдыха осенью этого года.

Специалисты популярного портала бронирования составили рейтинг курортов и регионов России по популярности и стоимости отдыха в санаториях осенью этого года. Владимирская область попала в топ-10 популярных в ЦФО для санаторно-курортного отдыха, заняв восьмое место рейтинга.В первую пятерку популярности санаторного отдыха и лечения в Центральной России вошли Москва, Московская, Ярославская, Тульская и Ивановская области. Рейтинг составлен по данным бронирования путевок для санаторного отдыха осенью этого года.