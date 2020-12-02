СМИ сообщают о 10-кратном росте доходов Марины Удгодской.

Зарплата главы сельского поселения в Костромской области Марины Удгодской, которая до выборов работала уборщицей, увеличилась в 10 раз – с 3 до 30 тысяч рублей. Такую информацию распространили некоторые СМИ. Насколько это соответсвует действительности и возможно ли вообще получать за работу всего 3 тысячи, если МРОТ в России более 12 тысяч рублей, разобрался корреспондент «АиФ».Информацию о десятикратном увеличении доходов главы Повалихинского сельского поселения Костромской области Марины Удгодской СМИ сообщил председатель местного отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Валерий Громов. Однако в разговоре с корреспондентом «АиФ» Валерий Павлович уточнил, что, рассказывая о доходах Удгодской, он не говорил о конкретных окладах, на которых работала уборщица до выборов и после назначения на должность. Названные цифры – лишь его предположение о том, сколько может получать уборщица, а сколько – местный руководитель.«Я не знаю, сколько разрабатывала раньше и сколько теперь Марина Удгодская. Я говорю лишь о том, что благосостояние её увеличилось. Но ведь и ответственности стало больше», - пояснил Валерий Громов.Сама Марина Удгодская говорить о своих доходах отказалась.Сомнения по поводу низкой зарплаты уборщицы развеял адвокат из Ярославля Олег Кононов: «Человек может получать меньше МРОТ, если он оформлен не на полную ставку и работает неполный день».Кстати, величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в Костромской области сейчас установлена на уровне 12264 рублей. Такая цифра утверждена областной администрации от 9 ноября 2020 года № 487-а.