Они признаны законными.

«33Live.Ru» уже писал о том, что бывший кандидат в депутаты владимирского горсовета . Месяц назад Октябрьский районный суд ему уже отказывал. Мужчина решил обжаловать вердикт в вышестоящей инстанции.Освежим в памяти читателей предысторию разбирательств.6 августа ТИК Октябрьского района отказывает Рагимову в регистрации из-за недостоверных подписей.Дойдя до ЦИКа, он всё же попадает в бюллетень, но с 9 сентября. Между тем предварительное голосование стартовало с первых чисел осени, когда его фамилии ещё не было в списке. По мнению Артура Рагимова, этот факт лишил его возможности проведения полноценной агиткампании и голосов избирателей.В итоге 14 сентября выборы были признаны состоявшимися. Победил - Павлов Д.В.Отказывая претенденту на депутатский мандат, Фемида руководствовалась тем, что основанием для отмены выборов могут быть только существенные нарушения закона, которые не позволяют установить реальную волю избирателей.Выслушав доводы, указанные в апелляции, судебная коллегия не нашла причин отменять постановление Октябрьского райсуда. Жалоба отклонена.