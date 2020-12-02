Они признаны законными.
«33Live.Ru» уже писал о том, что бывший кандидат в депутаты владимирского горсовета . Месяц назад Октябрьский районный суд ему уже отказывал. Мужчина решил обжаловать вердикт в вышестоящей инстанции.
Освежим в памяти читателей предысторию разбирательств.
6 августа ТИК Октябрьского района отказывает Рагимову в регистрации из-за недостоверных подписей.
Дойдя до ЦИКа, он всё же попадает в бюллетень, но с 9 сентября. Между тем предварительное голосование стартовало с первых чисел осени, когда его фамилии ещё не было в списке. По мнению Артура Рагимова, этот факт лишил его возможности проведения полноценной агиткампании и голосов избирателей.
В итоге 14 сентября выборы были признаны состоявшимися. Победил - Павлов Д.В.
Отказывая претенденту на депутатский мандат, Фемида руководствовалась тем, что основанием для отмены выборов могут быть только существенные нарушения закона, которые не позволяют установить реальную волю избирателей.
Выслушав доводы, указанные в апелляции, судебная коллегия не нашла причин отменять постановление Октябрьского райсуда. Жалоба отклонена.