Окончили школу много лет назад? Или только недавно перестали сидеть за партой? Дни.ру предлагают всем читателям освежить память и пройти тест на знание школьной программы.

Окончили школу много лет назад? Или только недавно перестали сидеть за партой? "Дни.ру" предлагают всем читателям освежить память и пройти тест на знание школьной программы.Во время обучения в школе у каждого учащегося были любимые и нелюбимые предметы. Однако даже если занятия ребенку были не по душе, он все равно должен был знать основы каждого предмета из школьной программы.Помните ли Вы, какая горная вершина в России самая высокая? Или какая планета является ближайшей к Солнцу? А читали ли Вы в школе "Мертвые души" Гоголя? Пройдите на сайте "Дни.ру" тест на знание школьной программы и поделитесь результатом!