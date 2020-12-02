В Александрове случился пожар из-за вредной привычки. В многоэтажке на улице Терешковой горела квартира. Огонь затронул всего 2 квадратных метра мебели, однако дым от пламени заполнил весь

В Александрове случился пожар из-за вредной привычки. В многоэтажке на улице Терешковой горела квартира. Огонь затронул всего 2 квадратных метра мебели, однако дым от пламени заполнил весь подъезд. Очевидцы вызвали пожарных, те в свою очередь эвакуировали из дома жильцов, что на момент пожара находились в своих квартирах. Огню не дали распространиться дальше, возгорание ликвидировали. На месте происшествия