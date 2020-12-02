Злоумышленник не справился с управлением и съехал на чужом автомобиле в прорубь озера.

В марте текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение об угоне автомобиля «УАЗ» в одной из деревень Гусь-Хрустального района.Сотрудники полиции, уточнив обстоятельства пропажи авто, провели комплекс мероприятий, в том числе осмотр прилегающей местности. Транспортное средство было обнаружено в проруби озера, находившегося недалеко от места пропажи.В дальнейшем по подозрению в неправомерном завладении автомобилем задержали 20-летнего жителя районного центра, который сознался в содеянном.Установлено, что молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угнал авто, чтобы добраться до соседнего населенного пункта. Не справившись с управлением, фигурант съехал в озеро, успев на ходу покинуть салон авто, после чего покинул место происшествия.В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (угон), которое в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.