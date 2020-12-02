Мужчину отправили в тюрьму на два года.

В Муроме таксист из службы «33 регион», забирая троих пассажиров во время очередного заказа, не дождался пока одна из женщин сядет в машину и дал по газам. Муромлянка выпала из авто и ударилась затылком о бордюр. Её госпитализировали, но спасти пациентку врачам не удалось. Спустя несколько недель она скончалась.Водитель, который работал в службе неофициально, вину не признал. Он уверял Муромский суд в том, что не давил на педаль пока пассажиры не сели в такси. Однако Фемида признала его в нарушении ПДД и отправила в тюрьму на два с половиной года. На тот же срок его лишили водительских прав.Подсудимый и адвокат пытались обжаловать вердикт в вышестоящей инстанции, но Владимирский областной суд отклонил апелляцию и оставил приговор без изменений.