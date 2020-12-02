В Муроме детям приходилось идти в школу по переходам без разметки. Проверка прокуратуры показала, что сразу несколько переходов на перекрестках вблизи учебных учреждений оборудованы не по

В Муроме детям приходилось идти в школу по переходам без разметки. Проверка прокуратуры показала, что сразу несколько переходов на перекрестках вблизи учебных учреждений оборудованы не по правилам. Речь идет о переходах в районе Детской художественной школы им. И.С. Куликова, а также средних школ № 13 и № 19. По результатам проверки городская прокуратура внесла представление