Житель Покрова похитил со стройки больше 9 тонн металла. В Петушинском районе будут судить 30-летнего мужчину, который украл со строительной площадки 25 металлических балок. Сумма ущерба

Житель Покрова похитил со стройки больше 9 тонн металла. В Петушинском районе будут судить 30-летнего мужчину, который украл со строительной площадки 25 металлических балок. Сумма ущерба составила 1 млн 100 тысяч рублей. О пропаже собственник стройматериалов сообщил в феврале этого года. Полиция искала балки несколько недель и в итоге вышла на след похитителя. Как выяснилось,