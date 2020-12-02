Как носят маски посетители рынка? Во Владимире продолжаются проверки масочного режима, которые инициировал глава города Андрей Шохин. На этот раз проверяющие пришли на Батуринский рынок.

Как носят маски посетители рынка? Во Владимире продолжаются проверки масочного режима, которые инициировал глава города Андрей Шохин. На этот раз проверяющие пришли на Батуринский рынок. Выяснилось, что и продавцы и охранники здесь всегда на готове, без маски не пропустят ни единого покупателя. Охранница: Молодой человек, масочку наденьте. Мужчина: Да-да, у меня есть. Сейчас прям одену.