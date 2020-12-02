Потерпевшая решила приобрести лечебные наколенники и пояс, но поняла, что стоимость товара явно завышена...

Сотрудниками ППСП ОМВД России по району Вешняки г. Москвы задержана 37-летняя приезжая женщина, подозреваемая в попытке мошенничества в отношении пенсионерки.В территориальный отдел полиции поступил звонок от 87-летней жительницы столицы. Со слов пенсионерки, возле одного из супермаркетов неизвестная женщина предложила ее супругу купить лечебные наколенники и пояс за 60 тысяч рублей. Мужчина отказался приобретать данный товар, но предложил незнакомке пройти к нему в квартиру, чтобы показать товар супруге. Введенная в заблуждение пенсионерка согласилась купить предложенные изделия и передала продавщице 50 тысяч рублей. Недостающую сумму в размере 10 тысяч рублей ее супруг вместе с неизвестной женщиной отправился снимать в ближайший банкомат. После их ухода пенсионерка поняла, что ее обманули и стоимость товара явно завышена, и она позвонила в полицию.Сотрудниками полиции по горячим следам в момент передачи недостающей суммы на Вешняковской улице подозреваемая была задержана. Ею оказалась 37-летняя приезжая женщина.Следствием ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73