Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции.

18 ноября в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился 34-летний местный житель, сообщивший о пропаже имущества из его автомобиля, который был припаркован у дома.Прибывшим полицейским заявитель пояснил, что, уходя, оставил автомобиль не запертым. Вернувшись, он обнаружил, что пропали сумка, видеорегистратор и строительные материалы.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого по подозрению в причастности к автомобильной краже задержали 25-летнего безработного местного жителя.Фигурант в содеянном сознался, пояснив, что планировал реализовать чужое имущество.Похищенное было изъято сотрудниками полиции для возврата собственнику.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).