Губернатор Владимирской области рассказал о том, как он перенёс ковид.

Мы уже рассказывали, что 1 декабря в Гус-Хрустальном районе, открывая новое производство извести, . На мероприятии присутствовал глава региона Владимир Сипягин. Во время подхода к прессе журналисты поинтересовались здоровьем главы региона.«Лечение болезни происходит очень тяжело. Обращаясь к землякам, я хочу сказать - берегите себя. Используйте все меры предосторожности. Последствия лечения непредсказуемы», - подчеркнул он.Владимир Владимирович отметил, что те, кто переболели ковидом, понимают о чём он говорит.Напомним, что 13 ноября губернатор Владимирской области сообщил в соцсетях, что у него диагностирован коронавирус. Позднее его состояние ухудшилось и ему потребовалась госпитализация. В конце месяца губернатор вернулся к исполнению своих обязанностей.