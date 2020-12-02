Первые девять тысяч заявок от жителей на интернет-портале "Владимир - это мы" обработаны, а проблемы - решены.

Первые девять тысяч заявок от жителей на интернет-портале "Владимир - это мы" обработаны, а проблемы - решены. На особом контроле - уборка наледи, приведение в порядок дворовых территорий и замен перегоревших светильников.Для отправления заявки нужно зайти на сайт МойВладимир точка рф. и рассказать о проблеме в городской инфраструктуре. На портале можно увидеть и отчёт о решении. Теперь владимирцы могут сами контролировать невыполнение хозяйственных работ в городе. В скором времени, как сообщается на сайте мэрии, создадут новые ресурсы для взаимодействия с жителями.