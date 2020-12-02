С 26 по 29 ноября в Чебоксарах состоялись Всероссийские соревнования «Венец Поволжья 2020».

С 26 по 29 ноября в Чебоксарах состоялись Всероссийские соревнования «Венец Поволжья 2020». На помост ФОК «Спартак» вышли более 470 спортсменов, из которых 14 - представительницы Владимирской области (воспитанницы СК «Буревестник» при ВлГУ).В соревнованиях юниоров в номинации «Танцевальная гимнастика» серебро завоевали владимирские спортсменки: Стефания Шатунова, Валерия Солдатова, Дарья Кушнер, Ольга Рыбакова, Арина Макарова, Влада Казакова, Зоя Щербакова и София Жданова.В групповых упражнениях юниоров 3 место заняли: Стефания Шатунова, Валерия Солдатова, Дарья Кушнер, Ольга Рыбакова, Арина Макарова,В группах возрастной категории 9-11 лет бронзу завоевали: Дарья Махалова, Александра Жданова, Варвара Карева, Варвара Коробкина и Лиза Симонова. В индивидуальных выступлениях девочек золотую медаль завоевала Екатерина Кузьмина.(Фото: Департамент физической культуры и спорта)