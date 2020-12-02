Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть по 9 января 2020 года.

Владимирский областной суд отклонил апелляционную жалобу бывшего директора регионального Медицинского информационно-аналитического центра.Напомним, создание этого телемедицинского центра региону обошлось дорого. В отношение его бывшего директора Ивана Сметанина владимирские следователи возбудили уголовное дело. По версии следствия, в начале этого года при закупке серверного оборудования для центра он внес в техзадание конкретных производителей и завысил цену контракта. В итоге бюджет области заплатил за оборудование 121 миллион рублей. По факту оказалось, что стоит оно втрое дешевле.12 ноября Октябрьским районным судом директору ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» Сметанину И.Ю. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть по 9 января 2020 года.