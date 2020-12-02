В результате общения владимирец лишился 680 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру задержан подозреваемый в совершении мошенничества.Летом текущего года в полицию обратился 55-летний местный житель, сообщивший о хищении принадлежащих ему денег. Заявитель рассказал, что в популярной социальной сети познакомился с девушкой и вступил с ней в переписку.Через некоторое время онлайн-знакомая стала регулярно просить у него деньги под предлогом необходимости решения различных вопросов, в том числе оплаты её поездки во Владимир к нему. Однако, обещанный визит не состоялся, а девушка объяснила заявителю невозможность приехать тем, что попала в психиатрическую клинику и ей необходимы деньги, чтобы выйти оттуда. Потерпевший в очередной раз перевёл деньги, но впоследствии осознал, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию. В общей сложности мужчина перевёл онлайн-знакомой 680 тысяч рублей.По данному факту Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».В результате проведённого сотрудниками уголовного розыска во взаимодействии со следователями масштабного комплекса следственных, оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий было установлено, что онлайн-переписку с потерпевшим от имени девушки, чьи фото и персональные данные были взяты в свободном доступе в сети интернет, вёл 21-летний житель Республики Башкортостан.Злоумышленник был задержан владимирскими оперативниками в ходе выезда в Башкирию и доставлен во Владимир. В содеянном подозреваемый сознался, пояснив, что изначально продумал схему обмана и не собирался возвращать чужие деньги.По ходатайству следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Правоохранители проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.