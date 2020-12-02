Соответствующий закон подписал глава региона Владимир Сипягин.

Владимирские предприниматели, которые впервые вступили на дорогу бизнеса, занимаются производственной, социальной, научной деятельностью или оказывают бытовые услуги населению, будут платить налоги по нулевой процентной ставке. Соответствующий закон подписал глава региона Владимир Сипягин.«Полный список бизнесменов-льготников список шире – от производства колбасных изделий, круп и гранул из зерновой крупы, прядения, пошива и вязания одежды по индивидуальному заказу, парикмахерских и косметических услуг до ремонта жилых и нежилых зданий, услуг в сфере допобразования, сдачи в аренду помещений и изготовления изделий народных художественных промыслов», - сообщает пресс-служба губернатора.Утверждены изменения и в патентную систему налогообложения. С 1 января 2021 года она распространяется на: растениеводство, животноводство, стоянки для машин.Сняты ограничения по общему количеству транспортных средств для компаний, которые занимаются грузоперевозками. Ранее они составляли 10 автомашин.В обладминистрации добавили, что отменены ограничения по площади объектов стационарной и нестационарной розничной торговли, не имеющих торговых залов. В предыдущей редакции закона лимит составлял не более 260 «квадратов».