Александр Лукашенко принял участие в онлайн-саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Во время беседы президент Белоруссии напомнил о некоторых договоренностях, которые могут быть нарушены.

Александр Лукашенко принял участие в онлайн-саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Во время беседы президент Белоруссии напомнил о некоторых договоренностях, которые могут быть нарушены.По мнению Александра Лукашенко, стоит обратить внимание на наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ. У президента Белоруссии это вызывает серьезную обеспокоенность.Речь идет о появлении дополнительного американского контингента в Польше и планах этой страны по расширению военной инфраструктуры. Лукашенко подчеркнул, что мероприятия этого характера наблюдаются и в других государствах Балтии.Белорусские лидер уверен, что необходимо брать во внимание заявления НАТО о разработке так называемой новой стратегической концепции. Мол, уже всем стало ясно, против кого и чего она будет использована.Напомним, с августа в Белоруссии наблюдается нестабильная обстановка. Жители страны каждый день выходят на улицу с акциями протеста, поскольку не признают итоги президентских выборов. Многие убеждены, что победу одержала супруга блогера-оппозиционера Светлана Тихановская.Александр Лукашенко считает, что свергнуть действующую власть в Белоруссии хочет Запад. Якобы США и страны Евросоюза строят разные схемы воздействия. Президент же старается им противостоять.