Во Владимире предъявлено обвинение маме грудничка. 23-летняя девушка недосмотрела за ребенком, в результате чего ему был причинен тяжкий вред здоровью. Как сообщает прокуратура, в октябре

Во Владимире предъявлено обвинение маме грудничка. 23-летняя девушка недосмотрела за ребенком, в результате чего ему был причинен тяжкий вред здоровью. Как сообщает прокуратура, в октябре прошлого года жительница областного центра оставила сына без присмотра в комнате, 7-месячный малыш упал с дивана и ударился головой о деревянный пол. В результате падения грудничок получил закрытую черепно-мозговую травму