Он возил терапевта владимирской горбольницы №4 Ксению Смирнову на вызовы к пациентам.

1 декабря в рамках недели работы в регионе депутат Госдумы от Владимирской области Игорь Игошин на несколько часов стал автоволонтёром. Он возил терапевта владимирской горбольницы №4 Ксению Смирнову на вызовы к пациентам. Вместе с врачом политик объехал 10 адресов.Ранее народный избранник за свой счёт обеспечивал горячим питанием медиков, которые трудятся в «красной зоне» ковидариев, поставлял СИЗы в больницы и «скорую помощь», а автоволонтёрам бесконтактные градусники, перчатки и маски. Общий объём гуманитарных грузов, которые были доставлены помощниками парламентария – более 80 тонн.В ходе общения с депутатом владимирские врачи рассказывают ему о проблемах в медицине, высказывают свои предложения.«Возможно, услышанные пожелания, станут основой для новых законодательных инициатив», - отметил Игорь Игошин.