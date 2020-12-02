Ей грозит штраф – до 18 000 рублей.

Жительницу Владимира обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью сына. В октябре 2019 года 23-летняя девушка оставила ребёнка в комнате без присмотра. Пока мама отсутствовала, семимесячный мальчик ударился головой о деревянный пол.У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму с лёгким ушибом головного мозга и переломом правой теменной кости.Мама вину признала и раскаялась. Теперь ей грозит штраф – до 18 000 рублей. Санкции могут заменить исправительными работами или ограничением свободы. Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд.