Предъявите ваш билет и маску... Как владимирцы соблюдают масочный режим в общественном транспорте?

Предъявите ваш билет и маску...Как владимирцы соблюдают масочный режим в общественном транспорте? Представители администрации Владимира и полиции вышли в очередной рейд.Информация по ковиду - словно сводки с полей сражений. В сентябре регистрировали в день 23-25 случаев заболевания , сейчас до 140. Не хватает мест в больницах, а в аптеках - лекарств, Скорых больные ждут сутками, врачи падают с ног. Маска и перчатки порой становятся основными средствами защиты от коронавируса. Но не единственными. По словам Юрия Иванова , представителя администрации Владимира, особое внимание - общественному транспорту. За несоблюдение антиковидных мер в отношение перевозчиков составлен уже 21 протокол. В рейды чиновники и полиция выходят ежедневно.Юрий Иванов, руководитель отдела транспорта и связи администрации г. Владимира:- Ежедневно на предприятиях обрабатывается дезинфицирующими составами.То есть у подвижного состава протираются ручки дверей, поручни. Ну возникают вопросы и часто обращаются в администрацию жители г.Владимира что в подвижном составе ездят пассажиры , которые не надевают маски. Предусматривается административная ответственность за это нарушение.Это человек явно в группе риска. Но об этом ему приходится напоминать полицейским.Вы нарушаете закон да, понимаете? Необходимо будет в отношение вас оставить административный протокол.Беспечность может дорого стоить. По закону, штраф за нарушение , совершенное в период коронавирусных ограичений - от 15 до сорока тысяч. Но составление протоколов и штрафы не самоцель, утверждают в администрации города. Главное - безопасность граждан.- Я ее надеваю потому что кашляю , поэтому , а так когда не болела , я ее не надевала.- А в транспорте?- Надеваю вот так!Ношение масок обязательно не только для пассажиров, но и водителей и кондукторов. Особенно в часы пик. В мэрии заявляют: в условиях пандемии в это время во Владимире выходит максимум подвижного состава.Вера Куликова, Александр Голубев. Вести-Владимир.