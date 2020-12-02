Не считая владимирцев, чаще всего болеют жители Юрьев-Польского и Гусь-Хрустального районов.

По информации владимирского Роспотребнадзора, за минувшую неделю в регионе ОРВИ заболели 10 074 жителя. Кроме ковида – это риновирусы, бокавирусы, деновирусы и парагрипп. Более 50% заразившихся – дети.«Эпидемиологический порог превышен на 15,2 %, среди взрослых – 92,8%», - пояснили в ведомстве текущую обстановку.В областном центре за 7 дней зарегистрировано 3 990 заболевших ОРВИ. Среди них - 2 062 ребёнка.На 10 000 населения заболевает более 111 человек. Для сравнения, коронавирусом заболевают меньше 5 пациентов из 10 000 населения. Превышение эпидпорога по респираторным инфекциям во Владимире среди взрослых составляет 46,5%.Не считая владимирцев, чаще всего болеют жители Юрьев-Польского и Гусь-Хрустального районов.